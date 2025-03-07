Предприниматели смогут открыть социально-культурное учреждение в Обручевском районе столицы

Столица выставила на торги нежилое помещение площадью 61,5 квадратного метра в Обручевском районе, заявил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Объект находится в шаговой доступности от Ленинского проспекта по адресу улица Обручева, дом 4, корпус 1 и имеет социально-культурное назначение. Расположение вблизи оживленной магистрали и Российского университета дружбы народов может обеспечить стабильный приток посетителей. Помещение подойдет для открытия студии йоги, танцев, художественной мастерской, центра изучения иностранных языков, выставочного зала, центра раннего развития и дошкольной подготовки или других видов бизнеса», — уточнил Пуртов.

Объект подключен к электричеству, водоснабжению, канализации и имеет отдельный вход.

Обязательным условием приватизации является сохранение социально-культурного назначения в течение трех месяцев с момента перехода права собственности на него к покупателю.

Заявочная кампания продлится до 11 марта, торги пройдут 20 марта. Для участия в открытых аукционах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам. Участвовать в городских торгах можно дистанционно — вся процедура проходит онлайн.