Предприниматели смогут купить 9 коммерческих помещений в Тверском районе Москвы

На городские торги в столице выставлено девять нежилых помещений свободного назначения в Тверском районе, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объекты расположены по адресам: Новая площадь, д. 8, стр. 1, ул. Тверская, д. 22Б, стр. 3, ул. Чаянова, д. 10, стр. 1, Тихвинский переулок, д. 10-12, корп. 3 и д. 13.

«Инвестиции в бизнес в центральных районах города имеют хорошую окупаемость. Этому способствует интенсивный пешеходный трафик, который обеспечивает стабильные продажи и высокую прибыль. Помещения в Тверском районе подойдут для открытия любого бизнеса. Их площадь – от 12,2 до 266,5 кв. м», – уточнил Пуртов.

Прием заявок на участие в торгах завершится с 5 по 26 марта. Открытые аукционы состоятся с 14 марта по 4 апреля на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы.