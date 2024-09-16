Предприниматели смогут арендовать 10 объектов в парках на западе столицы

Город выставил на торги десять нестационарных объектов в парках 50-летия Октября, Олимпийской деревни и «Фили», в которых предприниматели смогут разместить спортивные объекты и точки общественного питания, сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Самый крупный павильон — на территории парка Олимпийской деревни, а еще три расположены в парке 50-летия Октября. Шесть киосков размещены в парке «Фили».

«Представители малого и среднего бизнеса смогут получить в пользование нестационарные торговые объекты различного назначения на западе Москвы. В четырех павильонах площадью от 49 до 300 квадратных метров арендаторы откроют фитнес-залы или центры досуга, другие комплексы подойдут для занятий физической культурой и обустройства пункта проката. В шести киосках площадью по девять кв. метров каждый можно будет разместить точки общественного питания», — уточнил Пуртов.

Заявочные кампании по всем лотам завершатся 20 сентября, а стоимость помещений определится в ходе торгов, которые пройдут 25 сентября. Для участия в торгах нужна регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Город регулярно выставляет на торги объекты для коммерческого использования.