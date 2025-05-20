Предприниматели могут приобрести помещение для бизнеса в районе Ростокино

На торги выставили нежилое помещение площадью 290,1 кв. м на северо-востоке Москвы, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Коммерческий объект подходит для реализации разных бизнес-проектов, так как имеет свободное назначение.

«Инвесторы смогут принять участие в аукционе по продаже помещения для бизнеса в районе Ростокино, который имеет хорошую транспортную доступность, развитую инфраструктуру, в том числе рекреационную и образовательную, а также большую концентрацию парковых, зеленых зон и достопримечательностей. Объект находится между станциями метро „ВДНХ“ и „Ботанический сад“ по адресу: проспект Мира, дом 129. Победитель аукциона сможет организовать здесь практически любой бизнес, например, магазин товаров для дома, студию йоги или центр дошкольной подготовки. Заявки на участие в торгах принимаются до 26 мая, а торги пройдут 4 июня», — уточнил Пуртов.

Помещение занимает цокольный этаж жилого дома, имеет отдельный вход и подключено к основным инженерным коммуникациям: электричеству, канализации и водоснабжению. Для участия в торгах необходимо наличие регистрации на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленной квалифицированной электронной подписи.