Предприниматели могут приобрести коммерческое помещение в Ломоносовском районе

Столица выставила на продажу нежилое помещение свободного назначения в Ломоносовском районе, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объект площадью 265,3 кв. м занимает часть первого этажа и подвала жилого дома на юго-западе города по адресу: ул. Марии Ульяновой, д. 17, корп. 3.

«Представленный объект площадью более 265 кв. м расположен в жилом доме 1959 года постройки, в районе с развитой инфраструктурой. Помещение имеет свободное назначение и подходит для открытия магазина, образовательного центра или культурно-досугового учреждения. Стоимость лота определится в ходе открытого аукциона, который пройдет 11 декабря», — заявил Пуртов.

Прием заявок завершится 2 декабря. Для участия в торгах понадобятся регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

«Юго-запад столицы входит в тройку самых популярных административных округов среди предпринимателей для покупки нежилых помещений. За 9 месяцев 2024 года представители бизнес-сообщества приобрели у города почти 160 объектов, 112 из которых были куплены по итогам электронных торгов», — заключил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.