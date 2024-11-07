Предприниматели могут приобрести коммерческие помещения в Академическом районе

На городские торги выставлены шесть нежилых помещений площадью от 33 до 222 кв. м в Академическом районе на юго-западе Москвы, поделился руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Коммерческие объекты свободного назначения, расположенные в районах с развитой инфраструктурой и высоким пешеходным трафиком, пользуются спросом у предпринимателей. Сейчас город предлагает приобрести шесть помещений в Академическом районе. Победители торгов смогут открыть в них магазины, салоны красоты, пункты выдачи заказов, образовательные или культурно-досуговые учреждения и другие предприятия сферы услуг. Открытые аукционы состоятся в период с 22 ноября по 11 декабря в зависимости от лота», — уточнил Пуртов.

Два лота площадью 33,6 и 64,4 кв. м расположены в офисном здании на улице Кржижановского. Еще два помещения площадью 41,4 и 131,6 кв. м находятся на первом этаже новостройки на Новочеремушкинской улице. Крупные объекты площадью 130 и 222 кв. м доступны в подвалах жилых домов на улицах Большой Черемушкинской и Ивана Бабушкина соответственно. Все помещения подключены к основным коммуникациям.

Прием заявок на участие в аукционах завершится в период с 13 ноября по 2 декабря. Для участия в торгах понадобится регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Город регулярно выставляет на торги объекты для коммерческого использования.