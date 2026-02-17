Предприниматели могут приобрести два помещения для бизнеса на Базовской улице

На открытых аукционах можно побороться за два коммерческих помещения в районе Западное Дегунино на Базовской улице. На торги выставлены объекты площадью 42,8 кв. м и 225,4 кв. м , сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«На городские торги выставлено два коммерческих помещения свободного назначения в современных жилых комплексах в районе Западное Дегунино. Первое помещение площадью 42,8 кв. м подойдет для открытия малого бизнеса: кафе, пункта выдачи заказов, салона красоты или цветочного магазина. Второй объект площадью 225,4 кв. м с двумя отдельными входами создает условия для размещения торгового предприятия, медицинского или образовательного учреждения», — рассказал Пуртов.

Он также отметил, что помещения расположены поблизости от остановок общественного транспорта и парковочных зон, что обеспечивает дополнительный комфорт для потенциальных клиентов.

Помещения находятся по адресам: Базовская улица, д. 24б и д. 26. Оба объекта находятся на первых этажах и имеют отдельные входы, а также техническую возможность подключения к основным инженерным коммуникациям.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 25 февраля. Сами торги пройдут 4 марта на электронной площадке «Росэлторг». Потенциальным участникам необходимо заранее пройти регистрацию и оформить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестпортал Москвы. В разделе «Торги Москвы» можно найти исчерпывающие данные по каждому лоту: фотографии, документацию, условия и форму продажи.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление» и национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»

Больше информации об экономике Москвы читайте в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах Telegram и MAX.