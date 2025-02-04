Предприниматели могут приобрести 8 помещений в 3 районах Москвы

Москва выставила на продажу 8 нежилых помещений площадью от 71,1 до 255,9 кв. м, которые расположены на первом и цокольном этажах жилых домов в районах Нагорный, Люблино и Котловка, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Три помещения находятся на первом этаже новостройки на улице Электролитный проезд. Четыре объекта площадью от 86,6 до 149,9 кв. м расположены на ул. Краснодонской и ул. Ставропольской. Еще один лот доступен в пятиэтажном доме на Севастопольском проспекте. Все помещения подключены к основным коммуникациям — электричеству, водоснабжению и канализации.

«Нежилые помещения, расположенные в подвалах, на первом и цокольном этажах жилых домов, востребованы среди предпринимателей и могут быть использованы в коммерческих целях. Как правило, они имеют свободное назначение и могут быть переоборудованы в магазины, салоны красоты, досуговые центры или точки оказания бытовых услуг. Сейчас на городских торгах выставлено восемь таких помещений в районах Нагорный, Люблино и Котловка. Новые владельцы будут определены в ходе открытых аукционов в электронной форме, которые состоятся в период с 24 по 27 февраля», — объяснил Пуртов.

Прием заявок на участие в торгах завершится в период с 13 по 18 февраля в зависимости от выбранного объекта. Для участия необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.