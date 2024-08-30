Предприниматели могут открыть пункты ремонта и обслуживания автомобилей в Москве

Город выставил на торги права на размещение трех некапитальных объектов для обслуживания автомобилей в Южном, Восточном и Зеленоградском административных округах Москвы, сообщил заместитель руководителя столичного департамента по конкурентной политике Алексей Гаранин.

«Предприниматели смогут открыть на участках автомойку, шиномонтаж, а также пункт технического осмотра и ремонта автомобилей. Для этого город предлагает земельные участки площадью 433, 477 и 504 кв. м в трех районах города. С победителями открытых аукционов заключат договоры сроком на 10 лет», — рассказал Алексей Гаранин.

При размещении объектов инвесторам необходимо будет учитывать архитектурный облик окружающей застройки. Площадь сооружений не должна превышать 250 квадратных метров, а сами они могут занимать до 70% площади участка.

Торги пройдут 24 сентября, заявки на участие в них принимают до 20 сентября. Предпринимателям понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы.