Предприниматели могут купить историческое здание в Таганском районе Москвы

В Таганском районе Москвы на городские торги выставили нежилое здание площадью почти 80 кв. м. Предельный срок для подачи предпринимателями заявок на участие в аукционе установлен до конца сентября, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что коммерческая недвижимость в центре Москвы — это, как правило, выгодное вложение. Высокая деловая активность, отличная транспортная доступность и обилие точек притяжения горожан и туристов создают условия для развития здесь разнообразных бизнес-направлений.

«Сейчас инвесторы могут приобрести у города здание площадью 79,7 кв. м с земельным участком площадью 130 кв. м на Яузской улице — вблизи Садового кольца, Котельнической набережной и станции метро „Таганская“. Его можно использовать для обустройства административных, торговых, производственно-складских помещений, в частности — для открытия офиса. Заявки от желающих поучаствовать в торгах принимаются до 30 сентября», — рассказал Пуртов.

Объект расположен по адресу: ул. Яузская, д. 10/12, стр. 2. Аукцион состоится 10 октября на электронной площадке «Росэлторг». Для того чтобы принять в нем участие, необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

В Москве на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является столичный инвестпортал. Раздел «Торги Москвы» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».