Предприниматели могут арендовать нежилое помещение площадью 12 тысяч квадратных метров в Даниловском районе

Столица сдаст в аренду коммерческий объект в Даниловском районе, расположенный под одним из пролетов Автозаводского моста, заявил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещение расположено на ТТК — одной из самых оживленных магистралей столицы — и имеет удобный подъезд с дороги, благодаря чему может привлечь большое число клиентов.

«Столичные предприниматели могут принять участие в аукционе на право заключения договора аренды помещения площадью почти 12 тыс. кв. м, входящего в конструкцию Автозаводского моста. Объект подходит для организации работы склада, автомойки, автосервиса, шиномонтажа. К участию в торгах приглашаются юридические и физические лица. Заявки принимаются до 3 марта», — поделился Пуртов.

Открытый онлайн-аукцион пройдет 6 марта на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Витриной столичного имущества выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.