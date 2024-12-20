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Предприниматели из Мытищ демонтировали самострой в деревне Болтино

6 месяцев потребовалось на наведение порядка на улице Полевой в Болтино. Летом этого года староста деревни обратилась в управление по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи с просьбой о помощи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здания, никак не зарегистрированные и не оформленные, навалы мусора, стоянка большегрузов и склад автошин, вольеры с бойцовыми собаками, пугающими лаем жителей — такую картину увидели инспекторы, выехавшие на прояснение ситуации. Участок был предназначен под ведение крестьянского хозяйства.

Администрация округа обратилась в суд с требованиями к владельцам о сносе самовольных построек и приведении земли в соответствие с разрешенным видом использования.

Ответчик привел территорию в надлежащее состояние: демонтировал здания, убрал загрязнения и расторг неподходящие договоры аренды.

В настоящее время производство по судебному делу прекращено.

Всего по данному населенному пункту в судах общей юрисдикции и арбитражных судах в настоящее время рассматривается 17 аналогичных исков. Работа продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.