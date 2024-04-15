Предприятие транспортного комплекса РФ расширило складскую зону в Подмосковье

Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешение на строительство открытой складской контейнерной площадки № 4 на территории терминально-логистического центра «Электроугли» в Богородском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Благодаря сопровождению проектного менеджера Центра содействия строительству при правительстве Московской области реализовать проект удалось в максимально короткие сроки, без барьеров и лишних процедур.

Застройщик — ООО «Облтранстерминал» построил открытую складскую контейнерную площадку для обработки грузов в 20 и 40-футовых контейнерах. Общая площадь застройки составила свыше 74 тысяч квадратных метров. Площадка разделена на функциональные зоны: торгово-складскую, складские, зону проезда автотранспорта. Кроме того, здесь предусмотрены диспетчерская, контрольно-пропускной пункт, пункт обогрева и другие необходимые объекты.

ТЛЦ «Электроугли» — системообразующая организация транспортного комплекса РФ. Лого-центр в Богородском городском округе — это «входные ворота» для грузов, следующих в Московский регион с восточного направления: с Дальнего Востока, из Сибири и стран Тихо-океанского региона.

Терминал расположен в 11 км от А-107, в 14 км от ЦКАД и в 15 км от трассы М-7 «Волга». Собственный железнодорожный подъездной путь примыкает к станции Электроугли Горьковского направления Московской железной дороги.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.