Правообладатели земель Подмосковья изменили назначение участков на 1,9 млрд руб

Жители Подмосковья активно меняют виды разрешенного использования земельных участков, чтобы воплотить в жизнь свои мечты и проекты. Так, за 10 месяцев текущего года в региональный бюджет поступило более чем 1,9 млрд рублей за изменение ВРИ по 4 584 уведомлениям. Всего расчет платы за изменение ВРИ через услугу Минмособлимущества совершили правообладатели порядка 7 тыс. участков, их обращения на общую сумму более 6,5 млрд рублей рассмотрены положительно. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Перед обращением в Росреестр с заявлением на смену вида разрешенного использования важно заранее выяснить размер необходимой оплаты. Для этого нужно подать электронное обращение через портал госуслуг Московской области («Предоставление расчета размера платы за изменение ВРИ земельного участка») заполнив необходимые данные — кадастровый номер участка и желаемый вид использования земли.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что использование ИИ в услуге по расчету платы за изменение ВРИ сделало сервис удобнее.

«ИИ заполняет основные данные об участке, проверяет правильность указанных сведений, автоматически проверяет соответствует ли текущее разрешенное использование участка классификатору и подлежит ли участок бесплатной смене статуса. Плата за изменение ВРИ берется лишь тогда, когда планируемый вид назначения подразумевает строительство жилья любого типа (индивидуальное, многоквартирное, высотное и др.) или использование участка для личных нужд (например, огородничество, садоводство)», — рассказал министр.

Через 12 рабочих дней после подачи заявления заявитель получает уведомление с суммой оплаты и платежными реквизитами. Только после полной оплаты услуги можно обращаться в Росреестр для официального оформления нового вида использования в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Важно помнить, что смена вида разрешенного использования возможна исключительно в рамках тех вариантов, которые предусмотрены градостроительными правилами конкретного муниципалитета, где находится участок. Полную информацию обо всех возможных видах использования и действующих ограничениях можно получить на геопортале Московской области, заполнив кадастровый номер своего участка. Классификацию же видов разрешенного использования устанавливает приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года, которым утвержден соответствующий перечень.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.