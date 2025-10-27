Правительство Подмосковья примет участие в конференции ГОСЗАКАЗ

Правительство Московской области выступит соорганизатором и активным участником Первой Всероссийской конференции «ГОСЗАКАЗ для российских поставщиков», которая по Поручению председателя Пправительства РФ Дениса Мантурова пройдет 17–18 ноября 2025 года в центре международной торговли в Москве. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Комитет по конкурентной политике Подмосковья приглашает предпринимателей на специальную площадку для открытого общения с экспертами региона. «Гостиная Московской области» — это удобное место, где бизнес сможет напрямую задать вопросы о закупках и земельных-имущественных торгах, получить разъяснения и обменяться идеями. Участники смогут озвучить свои предложения и получить обратную связь от специалистов.

«Эта конференция — важный шаг к созданию справедливых условий для поставщиков, особенно малого и среднего бизнеса. Государство и крупные заказчики должны слышать их проблемы и создавать условия для устойчивого роста. Всероссийская конференция для поставщиков позволит вывести диалог на новый уровень и выработать совместные решения, способствующие развитию отечественного производства», — отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Антон Гетта.

Ключевые темы для будущих поставщиков Подмосковья:

Как стать поставщиком Московской области? Практические шаги по регистрации в единой информационной системе (ЕИС) и работе с закупками по 44-ФЗ и 223-ФЗ, где Московская область является одним из крупнейших заказчиков.

Как подтвердить российское происхождение товара и включить его в реестр промышленной продукции? Разбор требований Постановления № 719 для успешного участия в закупках с национальным режимом.

Какие меры поддержки существуют для поставщиков в Подмосковье? Представители профильных министерств региона расскажут о финансовых, имущественных и консультационных программах.

Типичные ошибки поставщиков при участии в закупках Московской области и как их избежать для повышения шансов на победу.

Прямой диалог с заказчиками: ключевые госзаказчики Московской области поделятся своими «закупочными» приоритетами и планами на ближайший период.

«Для Московской области, как и для других регионов страны с развитой экономикой и инфраструктурой, важно иметь надежных и ответственных поставщиков. Только через открытый диалог с бизнесом можно найти лучшие решения и двигаться вперед. На конференции в „Гостиной“ каждый сможет напрямую высказать свои идеи и мнение», — подчеркнула министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Московская область всегда открыта для конструктивного общения с бизнес-сообществом. Все вопросы и инициативы, которые могут стать основой для реальных изменений и улучшений, обязательно рассмотрят.

«В закупках особенно важно понимать принципы применения национального режима — как эффективного инструмента поддержки производителей и поставщиков тов аров российского производства. Экспертное сообщество поможет предприятиям в полной мере воспользоваться всеми предоставленными возможностями, узнать нюансы подтверждения отечественного происхождения производимой продукции в соответствии с постановлением правительства № 719 и освоить новые правила участия в закупочных процедурах по ФЗ-44 и ФЗ-223, в рамках которых в отношении объектов закупки установлены особые режимы — запреты, ограничения или преимущества», — подчеркнул директор форума-выставки «ГОСЗАКАЗ», который в этом году состоялся уже в двадцатый раз по поручению правительства РФ Андрей Садофьев.

Участие в конференции — это прямой путь для бизнеса:

Понять алгоритм, как стать поставщиком для Московской области;

Получить актуальную информацию;

Воспользоваться уникальным форматом «Гостиной», чтобы лично пообщаться с представителями власти Подмосковья и найти решения для своих бизнес-задач.

Регистрация на мероприятие уже идет. Подробнее о программе, форматах и условиях участия на сайте конференции «ГОСЗАКАЗ для российских поставщиков».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.