Правильные фото и хорошая локация: как успешно развить готовый арендный бизнес

Для успешного развития готового арендного бизнеса важно правильно делать фотографии объекта, чтобы можно было наглядно увидеть его плюсы, рассказали учредитель компании (УК) «Акиара» Александр Ашрафулин и управляющий директор Дмитрий Оберемский, которые работают в этой сфере. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Недвижимость».

В последнее время все большую популярность набирает инвестирование в готовый арендный бизнес (ГАБ). Этот формат привлекает инвесторов благодаря комбинации нескольких преимуществ: минимальное участие в управлении, стабильный доход и растущая стоимость недвижимости как базового актива. Но чтобы бизнес быстро развивался, нужно не забывать правильно фотографировать объекты, которые планируются сдавать в аренду.

Секрет успеха

Качественная презентация недвижимости требует особого подхода к съемке. По мнению Оберемского, профессиональные видеоролики усиливают впечатление от объекта. Он рекомендует придерживаться следующих принципов при создании визуального контента: тщательно выбирать ракурс для наилучшей подачи пространства, делать акцент на достоинствах помещения, таких как простор и высота потолков, уделять особое внимание детальной съемке входной зоны.

Такой подход позволяет максимально выгодно представить объект, подчеркнув его преимущества и деликатно обойдя недостатки. При этом необходимо приложить схему планировки помещения и не писать огромные полотна текста в описании, а контент публиковать в одном аккаунте — так будет больше запросов от потенциальных партнеров.

На что обращать внимание при покупке недвижимости

Оберемский отметил, что на рынке готового арендного бизнеса имеют значение разные факторы, но есть несколько фундаментальных. При покупке недвижимости нужно тщательно выбирать объект, затем серьезно подходить к вопросу сбора всего пакета документов по нему. К ремонту недвижимости следует подходить с мыслью, что этим помещением в дальнейшем придется пользоваться самим длительное время. Еще одним ключевым фактором для развития бизнеса является проверка арендаторов.

По словам Ашрафулина, для достижения максимального результата в арендном бизнесе важно постоянно пробовать новые стратегии и тестировать гипотезы. Необходимо изменять модель размещения и позиционирования под запросы рынка. Объединение профилей на платформах может привести к увеличению количества лидов, так как управление большим числом аккаунтов требует эффективного менеджмента для повышения общей производительности.

Работа с новыми партнерами

Эксперты рекомендуют тем, кто планирует развивать готовый арендный бизнес, не стесняться задавать вопросы опытным селлерам, уточнять все непонятные нюансы, а не додумывать, чтобы не ошибиться.

«Люди забывают прикреплять планировки своего объекта к объявлению. Планировки, входные группы — это важно. Наспех сделанные три фотографии стены не позволят оценить объект. Также необычный совет как для селлеров, так и для байеров — берите трубки или перезванивайте, если не получилось ответить сразу. Другой универсальный совет для обеих категорий — не надо додумывать, нужно спрашивать, задавать вопросы», — пояснил Оберемский.

Говоря о нынешних трендах в сфере готового арендного бизнеса, он указал на два основных: это нарядные объекты недвижимости с шикарными панорамными окнами и высокими потолками в новых жилых комплексах рядом с метро и помещение с суперокупаемостью, когда объект выкупается за 7 лет. По его мнению, эти тренды будут сохраняться еще длительное время.