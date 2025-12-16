Правила семейной ипотеки поменяются в 2026 году

С 2026 года в России ограничат условия льготной ипотеки для семей

В следующем году в РФ поменяют правила семейной ипотеки: супруги смогут купить только одну такую квартиру даже при наличии брачного договора, сообщает «Челны Live» .

Если брачным контрактом установлено единоличное право собственности на недвижимость за одним из супругов, то совместное оформление ипотечного кредита обоими становится невозможным. Подобная семья лишается доступа к новой ипотечной программе, не говоря уже о возможности получения двух ипотек. Действующие нормы однозначно исключают подобный сценарий.

При наличии брачного договора, препятствующего совместному заимствованию, выполнение обязательного условия о совместном участии супругов в ипотеке становится нереализуемым.

Если один из супругов оформил семейную ипотеку до 1 февраля 2026 года без участия второго супруга в качестве созаемщика, теоретически сохраняется возможность получения отдельной льготной ипотеки вторым супругом. Однако практическая реализация данного положения станет известна только после официальной публикации всех новых документов.

