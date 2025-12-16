Правила семейной ипотеки поменяются в 2026 году
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
В следующем году в РФ поменяют правила семейной ипотеки: супруги смогут купить только одну такую квартиру даже при наличии брачного договора, сообщает «Челны Live».
Если брачным контрактом установлено единоличное право собственности на недвижимость за одним из супругов, то совместное оформление ипотечного кредита обоими становится невозможным. Подобная семья лишается доступа к новой ипотечной программе, не говоря уже о возможности получения двух ипотек. Действующие нормы однозначно исключают подобный сценарий.
При наличии брачного договора, препятствующего совместному заимствованию, выполнение обязательного условия о совместном участии супругов в ипотеке становится нереализуемым.
Если один из супругов оформил семейную ипотеку до 1 февраля 2026 года без участия второго супруга в качестве созаемщика, теоретически сохраняется возможность получения отдельной льготной ипотеки вторым супругом. Однако практическая реализация данного положения станет известна только после официальной публикации всех новых документов.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.