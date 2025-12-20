Пожилой москвичке отказали в возврате квартиры после решения ВС по делу Долиной

После победы бизнесвумен Полины Лурье в Верховном суде РФ московский суд отказал в удовлетворении иска пенсионерке, которая в течение года пыталась вернуть свою квартиру по «схеме Долиной» после проведения ремонта новыми владельцами, сообщает Baza .

В феврале 2024 года Александр приобрел квартиру у 72-летней Людмилы за 10 млн рублей. По словам покупателя, в процессе сделки использовалась банковская ячейка. В марте Людмила освободила помещение, и Александр, завершив ремонт, выставил квартиру на продажу. Однако через несколько дней он получил уведомление из суда, в котором пенсионерка требовала признать сделку недействительной.

Людмила заявила, что стала жертвой обмана. В суде пенсионерка представила медсправку от психолога, оформленную еще за год до сделки. В документе говорилось о наличии у нее «тревожно-депрессивных симптомов». Было установлено, что психолог, проводившая обследование, являлась коллегой Людмилы по психологическому центру. Эксперты пришли к выводу, что в день заключения сделки женщина «не могла осознавать значение своих поступков».

Александр настаивал на проведении повторной экспертизы в другом городе, чтобы исключить возможное влияние профессиональных связей пенсионерки. Людмила прошла дополнительное обследование, но вновь обратилась к своим знакомым. Однако на очередном заседании суд неожиданно отказал в удовлетворении иска — всего через несколько дней после того, как Лурье одержала победу в Верховном суде по делу против Долиной.

При этом Александр не спешит расслабляться. Мужчина считает, что Людмила может подать апелляцию, тогда судебные разбирательства продолжатся.

