Поступления в бюджеты округов Подмосковья выросли от продажи и аренды недвижимости

Свыше 25 млрд рублей доходов от распоряжения муниципальным имуществом и неразграниченной землей поступили в муниципальные бюджеты городских округов Подмосковья за 11 месяцев 2024 года. Результат прошлого года удалось превысить на 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

План по поступлениям в бюджеты городских округов от аренды и продажи земли и имущества выполнен на 91%.

Хорошие показатели за ноябрь в части обеспечения поступлений в муниципальные бюджеты показали городские округа Химки — 187,8 млн рублей, Подольск — 148,3 млн рублей, Истра — 118,2 млн рублей. Лидерами по исполнению плановых показателей за 11 месяцев стали городские округа Павлово-Посадский — план выполнен на 126%, Домодедово — 114%, Подольск — 97%.

Контроль по поступлениям в бюджеты городских округов от распоряжения муниципальной землей и имуществом является основным направлением деятельности министерства имущественных отношений, что сказывается положительно на повышении эффективности управления госимуществом и позволяет пополнять бюджет, а доходы, поступающие в казну округов, направляют на решение важнейших социальных задач в Подмосковье.

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