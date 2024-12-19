Последний корпус в составе бизнес-парка «Останкино» строят по городской программе

В новом здании в составе бизнес-парка «Останкино» появится свыше 22 тыс. кв. м офисных площадей и будет создано почти 2 тыс. рабочих мест в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ), сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

На сегодняшний день, в первых пяти построенных корпусах бизнес-парка расположились торгово-производственные, строительные, логистические и ИТ-компании.

«Первые пять корпусов бизнес-парка „Останкино“ уже введены в эксплуатацию, там появилось почти 10 тыс. новых рабочих мест для жителей северо-востока столицы. В новом здании, где смогут трудоустроиться еще около 2 тысяч человек, планируется разместить офисные помещения, магазины и переговорные комнаты», — объяснил министр.

Уточнятся, что в новом 13-ти этажном здании на первом этаже предусмотрены площади под помещения ритейла, а в лобби — переговорные комнаты. Завершение строительства корпуса запланировано на следующий год.

Также в составе бизнес-парка обустроят площадь, где в будущем планируется проводить мероприятия для работников и жителей района.

«Наш проект расположен в пешей доступности от станции метро „Бутырская“ и МЦД-3 „Останкино“. Это существенный плюс для сотрудников офисов. Близость к остановкам общественного транспорта, как наземного, так и подземного, является большим преимуществом делового кластера. Люди предпочитают работать так, чтобы не тратить много времени на дорогу», — рассказал директор по управлению проектами группы компаний «Пионер» Алексей Варламов.

С 2020 года программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило свыше 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 млн. кв. м недвижимости. На развитие городской инфраструктуры привлекут свыше 2 трлн рублей.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис, который находится на Инвестиционном портале Москвы.