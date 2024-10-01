Последний 5 корпус ввели в эксплуатацию в ЖК «1-й Лермонтовский» в Люберцах

На территории ЖК «1-й Лермонтовский» в Люберцах введен в эксплуатацию последний пятый корпус. Здание расположено по адресу: улица Рождественская, дом 12. Уже выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В корпусе площадью 72,7 тыс. кв. м запроектирована 981 квартира. Здание состоит из семи жилых секций, вход в каждую из которых организован как со двора, так и с улицы. Коммерческие помещения предусматривают размещение двух поликлинических учреждений на площади 561,4 кв. м.

На сегодняшний день на территории жилого комплекса возведены все жилые дома, общеобразовательное учреждение, построена подземная автостоянка на 250 машино-мест. Ведутся работы по возведению детского сада.

В состав ЖК входят пять жилых домов, школа на 1500 мест и детский сад на 560 воспитанников, а также коммерческая инфраструктура, размещенная на первых этажах корпусов. Концепция проекта построена на творчестве поэта и писателя Михаила Лермонтова. Отсылку к произведениям автора можно увидеть в элементах оформления ЖК, интерьерах входных групп и благоустройстве.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.