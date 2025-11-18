сегодня в 18:37

После реконструкции здания подготовили техплан театра ФЭСТ в Мытищах

Кадастровые инженеры Мытищинского филиала ГБУ «БТИ Московской области» после проведения реконструкции и ремонта здания выполнили замеры и подготовили технический план театра ФЭСТ в Мытищах.

Работы выполнены на площади почти 6 тыс. кв. м.

Театр драмы и комедии «ФЭСТ» — крупнейший театр на территории Подмосковья. Это театр для всей семьи. В репертуаре — комедии, драмы русских и зарубежных классиков, философские сказки и нежные истории о любви, актуальные острые эксперименты с современной пьесой и музыкальные спектакли.

В ходе реконструкции и ремонта здания для удобства посетителей расширены зоны фойе, гардероба, буфета, появились лифт и подъемники у лестничных групп для маломобильных граждан.

В новых пристройках планируется разместить репетиционные залы и гримерные, переговорные комнаты и склады, комнаты отдыха и гардеробные для персонала.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.