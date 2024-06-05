После капитального ремонта открылись четыре детсада в Подмосковье

В Московской области продолжается реализация масштабной президентской программы по капитальному ремонту объектов образования. Вчера свои двери для малышей распахнули сразу четыре детских сада в Одинцове, Лотошине, Бронницах и Павловском Посаде. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В торжественной обстановке открылся детский сад № 55 «Василек» в Одинцове. Изначально здесь планировался капремонт, но по факту получился новый детский сад. В дошкольном учреждении полностью заменили инженерные сети, утеплили фасад и кровлю, обновили внутренние системы, выполнили современную отделку в помещениях. Кроме того, обустроили территории садика, установили на ней 11 прогулочных веранд, песочницы и детские игровые комплексы.

Распахнул свои двери для малышей и детский сад № 15 «Мечта» в Лотошине. В ходе капитального ремонта, продолжавшегося чуть больше года, было полностью обновлено здание сада, приобретено новое оборудование, благоустроена территория вокруг.

Еще два торжественных открытия садиков прошло в Бронницах и Павловском Посаде. В дошкольном отделении «Радуга» городского лицея Бронниц строительные и отделочные работы завершены. Новое здание с обновленным инвентарем и благоустроенной территорией готово к принятию своих воспитанников.

В городе Электрогорск округа Павловский Посад после капитального ремонта открылся детский сад «Колокольчик». Здание 1982 года постройки, за это время ни разу не ремонтировалось. Здесь строители заменили все коммуникации, обновили фасад и входные группы, в пищеблоке установили новое оборудование. На территории садика сделали благоустройство — обустроили проезды и тротуары, уложили резиновое покрытие на игровых площадках, установили детские игровые и спортивные комплексы.

Всего к началу учебного года в Московской области планируется открыть 23 обновленных детских сада в 22 городских округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.