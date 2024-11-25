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Порядка 950 млн рублей инвестируют в новое производство в Чехове

Многофункциональный испытательный центр «ПромМаш Тест», являющийся крупнейшим на территории Евразийского экономического союза, построит в Чехове дополнительный корпус. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Специалисты центра содействия строительству при правительстве Московской области помогают застройщику реализовать проект. На сегодняшний день получены все необходимые согласования и разрешение на строительство, — соответствующий документ был выдан Главгосстройнадзором Московской области.

Начало строительства запланировано на 2025 год. Площадь двухсекционного производственно-складского здания составит около 15 тысяч квадратных метров. После ввода объекта в эксплуатацию для жителей городского округа Чехов появится порядка 250 новых рабочих мест.

Реализация проекта привлекла в экономику Подмосковья 950 миллионов рублей инвестиционных средств.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», – заключил губернатор.