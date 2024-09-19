Порядка 900 кустарников и 50 деревьев посадили в ЖК «Люберцы» за 2024 год

Почти 900 кустарников и 34 дерева посадили в сентябре в ЖК «Люберцы» в одноименном городском округе. Прошла масштабная озеленительная акция — вместе с жителями сотрудники управляющей компании посадили клены, яблони, рябины, кизильник и спиреи. Также внимание уделили уже существующим зеленым насаждениям, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Работы по дополнительному озеленению проводятся в ЖК «Люберцы» уже не первый раз. Так, только в прошлом году совместными усилиями территорию проекта украсили порядка 350 кедров, 30 яблонь и 300 различных кустов. Инициатива направлена на улучшение существующей схемы озеленения территории уже заселенных очередей: исходя из пожеланий жителей управляющая компания размещает новые зеленые насаждения как во дворах, так и за их пределами.

ЖК «Люберцы» возводят в Московской области, в 7,5 км от МКАД и в шаговой доступности от озера Черное, Люберецких карьеров и Салтыковского лесопарка. На данный момент в комплексе возведены и функционируют шесть детских садов суммарно на 1 400 мест, две школы на 2 200 мест и инженерно-технологический лицей с углубленным изучением технических дисциплин на 1 100 мест. В комплексе также работает поликлиника для взрослых и детей на 600 посещений в смену и станция скорой помощи. Ведется строительство пожарного депо, отделения полиции, многоуровневого паркинга и четвертой школы на 1 650 мест.

Подмосковные девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.