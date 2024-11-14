Порядка 7 тыс заявлений на перевод дачных домов в жилые оформлено в Подмосковье

В Московской области электронной услугой по признанию садового дома жилым с начала 2024 года воспользовались около 7 тысяч раз. Решение о признании дома жилым принимает администрация городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Услуга «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью». Она позволяет собственнику изменить статус дома онлайн. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), указать муниципалитет, выбрать цель обращения, а затем заполнить электронную форму и приложить документы.

Результат услуги направят в личный кабинет в течение 13 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.