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Порядка 430 дольщиков ЖК «Юбилейный» Реутова уже получили ключи от квартир

В ЖК «Юбилейный» городского округа Реутов продолжается выдача ключей. Все 685 семей скоро отметят новоселье. На данный момент ключи от долгожданных квартир получили 430 дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Подписание документов и приемка жилья идет в тесном взаимодействии с фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства и министерством жилищной политики Московской области.

Возведение жилого комплекса начали в 2017 году. Квартиры дольщики должны были получить летом 2021 года, но застройщик не справился с обязательствами.

Права на дострой ЖК «Юбилейный» были переданы фонду защиты прав дольщиков Московской области. Дом достроен, введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет.

Теперь дольщики, подписав акт приема-передачи сразу смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.