сегодня в 15:11

Порядка 30 многодетных семей Шатуры получили земельные участки в 2024 году

В администрации городского округа Шатура вручили земельные сертификаты многодетным семьям муниципалитета. В 2024 году участки в округе получили 30 семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Большие семьи — наша радость и гордость. Об этом сегодня на прямой линии говорил и президент Владимир Путин. Участки для них выделяются с 2011 года в рамках национального проекта «Демография», — сказал глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий.

Согласно закону многодетные семьи Подмосковья взамен земли могут выбрать единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей. В округе этой услугой воспользовались около 50 многодетных семей.

Подача заявления на выплату доступна на портале региональных и муниципальных услуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.