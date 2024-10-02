Порядка 231 тыс участков осмотрели в Подмосковье в рамках земельного контроля

За девять месяцев 2024 года земельные инспекторы Московской области обследовали 231 тыс. земельных участков. В ходе обследования нарушения земельного законодательства были зафиксированы на 153 тыс. участках, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Ежегодно количество выездных обследований возрастает, если в 2022 году земинспекторы проверили 175,5 тыс. участков, а в 2023 году — 315 тыс., то уже в текущем году в плане стоит осмотр 351 тыс. земельных участков. Из них за три квартала текущего года обследовано 231 тыс.

Лидерами среди округов, где осмотрели больше всего участков, стали следующие муниципальные образования: Дмитровский, где осмотрено 16 993 участков, Раменский — 16 488, Истра — 15 771, Можайский — 15 383 и Клин — 13 002 участков земли.

Среди частых нарушений, которые фиксирует земельный контроль, — нецелевое использование земельных участков, неиспользование земли и самовольно занятые территории. К примеру, в городском округе Мытищи выявлено 99 участков с нецелевым использованием, в жилом секторе зафиксировано большое скопление различных производств, которые действуют не в соответствии с видом разрешенного использования, а в Сергиевом-Посаде нарушают земельное законодательство на 82 участках, преимущественно это гостиничная деятельность.

Наилучшие показатели по устранению нарушений нецелевого использования у городских округов: Балашиха, где за девять месяцев устранено 39 из выявленных 136 нарушений, в Чехове устранено 31 из 75, в Щелково выявили 101 нарушение, устранив из них 30.

Фиксировать нарушения и сообщать об этом в органы власти могут и сами жители. Сделать это можно с помощью сервиса «Народный инспектор». Речь идет о незаконной гостиничной деятельности (в частных домах размещены гостиница или хостел); незаконном производстве (в частном секторе или на сельхозземлях работают заводы); незаконном предоставленииуслуг (в частных домах открыты магазины, автосервисы, шиномонтажи, кафе и пр.).

«Народный инспектор» работает в приложении «Добродел», которое можно скачать в AppStore или GooglePlay, после чего необходимо зарегистрироваться на «Доброделе». Далее навести камеру на QR-код, который перенаправит в «Народный инспектор». После того, как вы включите GPS на мобильном устройстве, система определит, где вы находитесь. Затем нужно навести камеру на объект с нарушением использования земельных участков, снять видео и отправить его специалистам с описанием проблемы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.