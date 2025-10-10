Порядка 200 новых объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 29 сентября по 03 октября комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 179 объектов, из которых 115 земельных участков в аренду, 54 земельных участка на продажу, 8 нежилых помещения на продажу и 2 объекта под водопользование. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, например, в Можайском муниципальном округе можно взять в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью чуть больше 9 соток, расположенный в деревне Вишенки.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.