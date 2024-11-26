Порядка 200 мероприятий пройдут в обновленном Дворце культуры Люберец в 2025 году
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Председатель совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в рамках проекта «Единой России» «Культура малой Родины» проинспектировал качество выполненного ремонта во Дворце культуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«В Люберецком ДК отремонтирован и расширен холл и гардеробные, заменено освещение, оборудованы костюмерная и танцевальный зал с зеркалами, балетными станками и специальным покрытием. Учащиеся хореографической школы уже приступили к репетициям», — рассказал Владимир Ружицкий.
Он добавил, что в здании ДК была проведена полная реконструкция санузлов, отремонтировано подвальное помещение.
«В настоящее время ДК готовится к проведению новогодних мероприятий, а в 2025 году запланированы порядка 200 концертов и спектаклей», — отметил Владимир Ружицкий.
Он напомнил, что работы по ремонту Дворца культуры субсидированы региональным и местным бюджетами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.
По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.