Порядка 2 млрд рублей инвестируют в строительство делового центра в Дубне

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства административно-делового центра с гостиницей «Грин Парк», который возводят в особой экономической зоне «Дубна» на территории апарткомплекса Green Park. Инвестиции данного проекта составят два миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Объект строится по соглашению между правительством региона и компанией-застройщиком «СтройМакс Специализированный Застройщик». Землю под строительство компании предоставили в аренду без торгов.

Общая стройготовность составляет около 10% — уже заложена часть фундамента. Работы начались в сентябре 2024 года, а завершить строительство планируют к декабрю 2027 года.

Проектом предусмотрено строительство гостиницы на 340 номеров — три корпуса, торговых площадей и паркинга на 150 авто.

После ввода в эксплуатацию для жителей Дубны появится около 30 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», – сказал глава региона.