Порядка 180 тыс лесных участков в Подмосковье попали под «лесную амнистию»

Комитет Московской областной думы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии провел в здании регионального парламента расширенное заседание на тему реализации в 2023–2024 годах в Подмосковье упрощенного порядка оформления гражданами прав на объекты недвижимости в рамках «дачной», «гаражной» и «лесной» амнистий, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

О «лесной амнистии» докладывал заместитель председателя комитета лесного хозяйства Московской области Сергей Гирко. Он пояснил, что данная амнистия предполагает приведение в порядок статуса земельных участков, по которым данные единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) противоречат данным из государственного лесного реестра (ГЛР).

«В Подмосковье создан электронный сервис предоставления сведений о пересечении границ земель лесного фонда с границами земель в составе иных категорий на территории Московской области. Для проверки земельного участка достаточно знать его кадастровый номер. За несколько минут можно оперативно уточнить наличие или отсутствие пересечений границ вашего участка с землями лесного фонда и определить необходимость его «амнистирования» в рамках Закона о лесной амнистии (Федерального закона № 280-ФЗ)», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Если право на участок возникло до 1 января 2016 года, то сведения из ЕГРН становятся приоритетными, а собственники могут подать на «лесную амнистию», а участок выводится из состава гослесфонда.

«В рамках первого этапа реализации «лесной амнистии» в регионе с 2018 по 2022 год приведены в соответствие 132 тысячи участков, которые имели пересечении с лесным фондом, в 2023 году — 25 тысяч участков, в 2024 году — 21 тысяча», — рассказал Сергей Гирко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.