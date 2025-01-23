Порядка 150 объектов недвижимости Подмосковья сдали в аренду за 1 рубль бизнесу

В 2024 году в рамках льготной программы «Недвижимость за 1 рубль» инвесторы получили в Московской области в аренду почти 150 объектов недвижимости. В 2025 году программа также продолжает свое действие, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«За 2024 год в рамках подмосковной программы «Недвижимость за 1 рубль» бизнесу предоставлено 149 помещений и зданий. Планируемый объем инвестиций в проекты предпринимателей составил более 630 миллионов рублей, будет создано более 580 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Программа работает в Подмосковье с 2023 года, и всего на сегодняшний день в аренду по льготной ставке по этой программе бизнесу передали около 300 объектов. Компании планируют инвестировать в реализацию своих проектов порядка 1,5 млрд рублей и создать более 1 400 рабочих мест для жителей региона.

«Программа востребована, малый и средний бизнес активно ею пользуется. Сегодня предпринимателям на инвестпортале в рамках данной меры поддержки доступно более 160 объектов недвижимости. Планируем в этом году включить еще 200 муниципальных объектов, а также в планах на этот год начать реализовывать по этой же льготной программе помещения и здания, находящиеся в областной собственности», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Так, в Истре индивидуальный предприниматель оформил недвижимость в аренду под хранение, фасовку и продажу однолетних растений. Инвестиции — более 20 млн рублей. Предприниматель из Власихи в рамках программы открыл центр дополнительного образования для детей и взрослых с инвестициями в 10 млн рублей. Еще одним из арендаторов такой недвижимости стала самозанятая из Каширы, которая получила объект под создание пряников и шоколада ручной работы. Инвестиции в проект составили порядка 100 тыс. рублей.

Программа «Недвижимость за 1 рубль» предусматривает аренду объектов с износом более 80% за 1 рубль в год. Если износ меньше, арендная плата рассчитывается исходя из налога на недвижимость — 2,2% от кадастровой стоимости. Условие программы — в течение 1,5 лет провести капремонт или реконструкцию за 3 года. Срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания — до 15 лет.

Сегодня бизнесу доступно более 160 объектов недвижимости в рамках программы. С ними можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области. Для этого необходимо воспользоваться фильтром по типу объекта «Недвижимость», а затем выбрать «Недвижимость за 1 рубль». Здесь же можно подать заявку на получение выбранного объекта в онлайн-формате.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.