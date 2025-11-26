Попала под реновацию: снятую в «Операции Ы» столичную хрущевку могут снести

Пятиэтажный дом, который сняли в комедии «Операция Ы», могут снести в столичном районе Свиблово, так как хрущевка попала под реновацию, сообщает Mash .

Дом стоит на улице Седова. В 1960- годах его двор, стройплощадка и соседние дома стали фоном для съемок знаменитых сцен из комедии. По площадке и недостроенному дому бегали герои Гайдая Шурик и Федя.

Сейчас повторить кадры из фильма невозможно, так как пятиэтажку закрывает новый детский сад. Сами жильцы вспоминают съемки известной кинокомедии только по рассказам родителей. Большинство квартир уже давно поменяли хозяев, и многие и не знают, что живут в «кинодоме».

Часть местных жителей уверены, что здание не снесут. Под фундаментом дома находится метро, поэтому расселение горожан выйдет дорого, из-за чего новая стройка почти нереальна.

