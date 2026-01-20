Помещения для бизнеса в историческом здании Таганского района выставили на торги

Инвесторы могут приобрести на городских торгах два помещения в историческом здании в Таганском районе, сообщил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Площадь объектов составляет 40,5 и 63,9 кв. м, победитель аукциона сможет организовать в них любой проект на свое усмотрение.

«Помещения свободного назначения, находящиеся в объекте культурного наследия — главной усадьбе Е. И. Демидова — Рахмановых по адресу: ул. Яузская, д. 6, с. 1, — это стратегическая инвестиция для предпринимателей, желающих открыть бизнес в здании с историей. В число преимуществ входит наличие высокого пешеходного трафика, развитой инфраструктуры, близкое расположение к станции метро „Таганская“, яузским садам, высотке на Котельнической набережной и другим знаковым местам столицы. Помещения имеют свободное назначение и подойдут для различных проектов, например, в сфере ретейла: для кофейни, шоурума или мини-коворкинга. Прием заявок на участие в торгах завершится 19 февраля, аукционы пройдут 3 марта», — поделился Пуртов.

Одно помещение расположено в подвале, другое, имеющее отдельный вход, — на первом этаже. Здание, где расположены помещения, является объектом культурного наследия регионального значения и носит название «Городская усадьба Е. И. Демидова — Рахмановых, сер. XVIII в. — XIX в. — Главный дом, сер. XVIII в., 1-я пол. XIX в., 1880-е — 1890-е гг.». Победители торгов должны будут взять на себя обязательства по сохранению объекта.

«Приобретение у города помещений в исторических зданиях — взаимовыгодный процесс, способствующий сохранению культурного наследия столицы и в то же время развитию предпринимательской активности. Инвестиции компаний в реставрацию и модернизацию старых зданий позволяют сберечь архитектурную уникальность Москвы, привлекая туристов и повышая комфорт городской среды», — считает министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. Для участия в торгах потребуются регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Больше информации об экономике Москвы читайте в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах «Телеграм» и MAX.