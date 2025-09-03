Помещение для медицинского бизнеса выставили на торги в Можайском районе Москвы

Предпринимателям доступно помещение для организации бизнеса в сфере красоты и здоровья на западе Москвы. Площадь объекта составляет 493,9 кв. м, оно имеет медицинское назначение, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объект находится на первом и втором этажах жилого дома, имеет отдельный вход, подключен ко всем основным коммуникациям — электричеству, газо- и водоснабжению, канализации.

«Грамотный выбор любого коммерческого помещения, в том числе для медицинской организации, напрямую влияет на рентабельность бизнеса. Стоит обращать особое внимание на местонахождение, инфраструктуру, транспортную доступность, а также на юридическую чистоту потенциальной сделки. Приобретение объектов непосредственно у города через открытые аукционы гарантирует безопасное заключение договора. Сейчас в Западном округе столицы на торгах можно приобрести помещение по адресу: ул. Маршала Неделина, д. 34, корп. 1, которое подойдет для обустройства медицинского центра, косметологической студии или стоматологии», — заявил Пуртов.

По его словам, заявочная кампания завершится 4 сентября, а подведение итогов пройдет 16 сентября.

Обязательным условием для инвестора является сохранение медицинского назначения помещения в течение 3 месяцев после заключения договора. Для участия в торгах понадобятся регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.