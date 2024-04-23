Полуразрушенную бесхозную постройку снесли в Воскресенске

В городском округе Воскресенск, в рабочем поселке имени Цюрупы, на улице Канатная, вблизи дома № 4 завершен снос аварийного объекта. В здании находился заправочный пункт газовых баллонов, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Демонтаж проведен в рамках работы по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области.

Аварийный объект нежилого назначения представлял собой одноэтажное кирпичное здание общей площадью более 60 кв. метров. Бесхозное сооружение располагалось в непосредственной близости от существующей многоквартирной и индивидуальной жилой застройки, портило облик территории и представляло опасность жизни и здоровью людей.

Здание не эксплуатировалось более 15 лет, основные элементы конструкции были частично разрушены, территория вокруг строения замусорена, ограждение отсутствовало. В результате постройка была признана аварийной и подлежащей сносу. В апреле текущего года силами администрации городского округа Воскресенск был произведен демонтаж заброшенного объекта. На сегодняшний день все работы по сносу завершены, участок освобожден от аварийного сооружения, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Порядок использования освобожденного участка пока не определен.

Всего на территории городского округа Воскресенск было выявлено 105 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 54 объекта, что составляет 51% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.