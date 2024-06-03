Полуразрушенное здание бывшей бани снесли в Орехово-Зуеве

В рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных задний на территории Московской области в Орехово-Зуеве, в Красноармейском проезде был выявлен объект нежилого назначения № 5А, находившийся в аварийном состоянии — здание бывшей бани, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Двухэтажное кирпичное здание 1959 года постройки, общей площадью чуть более 1050 квадратных метров входило в состав банно-прачечного комплекса. В связи с тем, что объект продолжительное время не эксплуатировался, основные элементы постройки разрушились, инженерные сети перестали функционировать. Учитывая степень морального и физического износа, сооружение было признано аварийным и подлежащим сносу. В мае текущего года силами собственника был проведен демонтаж объекта, в настоящий момент территория свободна от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Дальнейшее использование освободившейся территории собственником пока не определено.

Всего на территории Орехово-Зуевского городского округа было выявлено 326 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесен, достроен и приведен в соответствие 251 объект, что составляет 77% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.