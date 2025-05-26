Подтвердить доход через «Госуслуги»: получить ипотеку скоро станет еще сложнее

Требования к ипотечным заемщикам ужесточились, а в 2026 году, когда нужно будет подтверждать доход исключительно через «Госуслуги», они станут еще строже. При этом бюджет не выдерживает бремени льготной ипотеки — решать жилищный вопрос в РФ нужно через иные инструменты, сообщила РИАМО руководитель Ипотечного бюро и проекта Электроннаясделка.рф Камила Фазлыева.

Требования к заемщикам уже ужесточились: для получения ипотечного кредита требуются подтвержденный доход, соответствующая кредитная нагрузка и история. Получить ипотеку сегодня не так просто, а скоро станет еще сложнее, когда подтверждать доход нужно будет исключительно через «Госуслуги», уточнила эксперт.

«Стратегия финансового блока правительства ведет к дальнейшему сокращению льготного ипотечного кредитования. Опасно ли это? Возможно, застройщики видят в этом потенциальное снижение покупателей. Однако сейчас мы имеем ограниченные возможности бюджета для таких целей. Льготная ипотека — слишком серьезное бремя для государственной казны», — заявила Фазлыева.

За «льготную» квартиру граждане платят дважды: покупая, обслуживая ипотеку и тратя деньги госбюджета. Данные траты с точки зрения финансового блока нерациональны.

«Решать жилищный вопрос россиян нужно не в плоскости растягивания льготной ипотеки, а в формировании и развитии иных инструментов приобретения жилья», — резюмировала эксперт.