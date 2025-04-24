Политолог Баширов получил «дальневосточный гектар» ради эксперимента

Московский политолог Марат Баширов поспорил с друзьями и ради эксперимента получил «дальневосточный гектар» на Сахалине: участок находится в живописном месте, вблизи — развитая инфраструктура, сообщает «ФедералПресс» .

«Власти дают участки близко к дорогам и коммуникациям, асфальтовая дорога проходит всего в 200 метрах от моего участка», — сказал Баширов.

По его словам, участок расположен между Охотским морем и пресным озером, сам он находится в лесу.

Процесс получения прошел очень легко: все происходило удаленно без посещения инстанций и стояния в очередях. Друзья Баширова съездили на место и сделали фотографии участка. Стоимость оформления составила около 3 тысяч рублей, включая пошлину и оплату пересылки документов.

В ближайшее время политолог намерен построить на своем новом участке дом, иначе ему грозит расторжение договора.