Политехнический колледж Подмосковья передали в областную казну

При взаимодействии с министерством науки и высшего образования Российской Федерации издано распоряжение правительства Московской области о принятии из федеральной в областную собственность федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Подмосковный политехнический колледж», расположенного на ул. Космонавтов в г. Дмитров. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Переданный в областную казну колледж, а также движимое и недвижимое имущество будет закреплено на праве оперативного управления за министерством образования Московской области. В числе переданного имущества 19 объектов капитального строительства, в частности мастерские, столовая, общежитие в мкр. ДЗФС, учебно-лабораторный корпус, общежитие на ул. Космонавтов в г. Дмитров, а также учебный корпус в г. Дубна на ул. Энтузиастов, здание колледжа на ул. Спортивная, общежитие на ул. Сафонова в Лыткарино. В бессрочное пользование переданы также 6 земельных участков общей площадью более 16 гектаров под объектами капитального строительства. Передано и движимое имущество в количестве свыше 4 тысяч единиц, преимущественно это учебное оборудование», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Теперь колледж, который находится в ведомственном подчинении министерства образования Московской области, сможет принять на себя в полном объеме финансовое обеспечение, в том числе в части расходов на содержание его имущества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.