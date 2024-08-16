Поликлинику ввели в эксплуатацию в ЖК «Южная Битца» Ленинского округа

В Подмосковье строительство жилья ведется в рамках комплексного развития территорий. Девелоперы возводят максимально удобные и комфортные жилые кварталы со всей необходимой инфраструктурой. В ЖК «Южная Битца» Ленинского округа введена в эксплуатацию детско-взрослая поликлиника № 7 на 355 посещений в смену, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Разрешение выдано девелоперу ГК ФСК.

Общая площадь поликлиники составляет более 1,8 тыс. кв. метров. Детское и взрослое отделения будут обособленными. В медучреждении оборудуют кабинеты первичной медицинской помощи и профилактики, кабинеты терапевта, педиатра и специалистов узкой направленности. А также кабинеты КТ, МРТ, УЗИ и ЭКГ. Пациентов с респираторными вирусными инфекциями примут в специальном «фильтр-боксе».

ЖК «Южная Битца» строится под брендом «1-й ДСК» в Ленинском городском округе в сельском поселении Булатниковское. Комплекс расположен в 3 км от МКАД.

В состав проекта входят 12 жилых корпусов, четыре детских сада, две школы и поликлиника. В ЖК сочетаются преимущества жизни около лесопарков и транспортная доступность. Также на территории комплекса оборудованы детские и спортплощадки, благоустроены зоны для отдыха.

На данный момент 8 жилых домов в комплексе и два детских сада полностью построены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.