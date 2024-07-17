Поликлинику с современной детской стоматологией построят в Чехове летом 2025 г

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства детской поликлиники в Чехове. Объект возводят по национальному проекту «Здравоохранение». Строительство поликлиники, которая сможет принимать до 500 маленьких пациентов за смену, начато в январе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На данный момент готовность объекта здравоохранения составляет уже 15%. Завершены работы по устройству котлована и фундамента, подземной части здания. Строители возводят несущие конструкции надземной части здания и монтируют наружные инженерные сети. Новая детская поликлиника будет 4-этажной, площадь составит более 8,6 тыс. кв. метров.

В медучреждении предусмотрены места для работы 3 рентгеноаппаратов. В частности, ортопантомограф будет размещен на третьем этаже здания, где откроется стоматологическое отделение. Также здесь запроектирован кабинет рентгенодиагностики заболеваний зубов с дентальными аппаратами.

На 4-м этаже откроются кабинеты массажа, залы для ЛФК, прием маленьких граждан будут вести физиотерапевты и психологи. Педиатрическое отделение рассчитано на прием 18 докторами, также прием будут вести эндокринологи, неврологи, кардиологи.

Ожидается, что всего в поликлинике будут работать 243 специалиста. Из них 90 — врачи, 80 — средний медицинский персонал.

Строительство планируют завершить уже в начале августа следующего года.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.