Поликлинику с постом скорой помощи откроют в селе Ям Домодедова в 2026 году

В селе Ям городского округа Домодедово ведется строительство новой поликлиники на 216 посещений в смену со встроенным постом скорой медицинской помощи. Медучреждение возводят на территории жилого комплекса «Прибрежный парк», жители которого смогут получать квалифицированную медицинскую помощь рядом с домом. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Здесь будут оказывать помощь как взрослым, так и маленьким пациентам. Прием будут вести врачи общей практики, а также профильные специалисты: невролог, кардиолог, гинеколог, хирург, офтальмолог, оториноларинголог и другие.

Согласно проекту, здание будет трехэтажным, общая площадь составит около 4 тыс. кв. м. Помимо врачебных кабинетов, в поликлинике предусмотрены зона дневного стационара, отделение рентгенологии, фильтр-бокс для пациентов с респираторными заболеваниями, прививочный блок и аптека.

Особое внимание уделено удобству маломобильных граждан — основные входы будут расположены на уровне земли. Продумана и прилегающая территория: парковки для автомобилей и велосипедов, уличное освещение, а также навигация в виде информационных стендов и указателей.

Надзор за строительством медучреждения осуществляет Главгосстройнадзор Московской области. На данный момент готовность объекта составляет 7%, ведутся работы по возведению конструкций подземной части здания. Сдача объекта запланирована на конец 2026 года.

В рамках развития территории жилого комплекса застройщик также планирует построить три детских сада, школу и спорткомплекс с бассейном.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.