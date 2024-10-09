Поликлинику на улице Циолковского в Королеве капитально отремонтируют в 2025 году

В Королеве продолжается капитальный ремонт поликлиники № 1. Работы начались летом, за это время рабочие выполнили полный демонтаж внутренних стен и перегородок, входных групп. Продолжаются работы по гидроизоляции и утеплению фундамента, а также замене кровли. Армируются и заливаются бетоном новые входные группы, вентиляционные шахты и новые лестницы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время на объекте работают более 20 человек и несколько единиц техники. Работы идут по графику, строители обеспечены всем необходимым.

В здании будут оборудованы современные кабинеты, регистратура, удобные и светлые зоны ожидания и многое другое для своевременного и качественного оказания медицинской помощи. Открытие обновленной поликлиники № 1 на 250 посещений в смену запланировано в следующем году.

Капремонт медучреждения проходит в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.