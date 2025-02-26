сегодня в 14:06

Поликлинику на 150 посещений в смену строят в ЖК «Новая Рига» Красногорска

В строящемся здании детско-взрослой поликлиники на 150 посещений в смену в ЖК «Новая Рига» городского округа Красногорск завершены устройство кровли и остекление. На финишном этапе монтаж систем отопления. Объект возводится в рамках КРТ за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На строительной площадке рабочие приступили к устройству фасадов. Ведутся отделочные работы, монтаж систем электро- и водоснабжения, водоотведения, вентиляции.

Общая площадь медицинского учреждения — 1 486 кв. метров. Здание, спроектированное Г-образной формы, построят в белом и сером цветах. При этом порталы входных групп взрослого и детского отделений исполнят в оранжевом и синем цветах соответственно. Фасады объекта облицуют алюминиевыми композитными и серыми линеарными панелями. Прилегающую территорию благоустроят: возведут парковочные места, проведут озеленение, разместят зоны ожидания для посетителей.

Двухэтажное здание с подземным уровнем объединит взрослое и детское отделения. Квалифицированную медицинскую помощь будут оказывать врачи различных направлений. Взрослые пациенты, прикрепленные к поликлинике, смогут здесь пройти профилактические осмотры и диспансеризацию.

В ЖК «Новая Рига» введено в эксплуатацию восемь домов на 5 345 квартир. На первых этажах работают магазины, кафе, пекарня, дом быта, парикмахерская, косметологический кабинет, аптека, пункты выдачи интернет-заказов и другие объекты сферы услуг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.