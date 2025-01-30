Поликлинику на 1 000 посещений в смену открыли в Подмосковье

В ЖК «Пригород Лесное» состоялось торжественное открытие детско-взрослой поликлиники на 1 000 посещений в смену. Теперь жители района смогут в пешей доступности от дома получить консультацию врачей общей практики и профильных специалистов, сдать анализы или пройти вакцинацию. Открытие нового медицинского учреждения позволило трудоустроить более 200 человек, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Площадь четырехэтажной поликлиники составила 7,5 тыс. кв. метров. Чтобы разделить потоки людей, в здании оборудованы отдельные входы в блоки взрослого и детского отделения. При каждом входе имеется регистратура и гардероб. В обоих блоках разместились приемно-смотровые фильтр-боксы с отдельными входами, кабинеты забора крови, приема биоматериалов и помещения неотложной помощи. На первом этаже взрослого отделения расположились отделение лучевой диагностики и аптечный киоск.

Взрослые пациенты могут получить врачебную помощь по таким направлениям как: гастроэнтерология, кардиология, офтальмология, пульмонология, неврология, оториноларингология, ревматология, травматология и ортопедия, урология, эндокринология, хирургия, эндоскопия и онкология. Помимо кабинетов специалистов, в здании поликлиники предусмотрены блоки функциональной диагностики и физиотерапии. Дневной стационар взрослого отделения рассчитан на шесть коек.

В детском отделении также ведут прием врачи разных направлений — от специалистов общей практики до профильных медицинских сотрудников: педиатр, эндокринолог, травматолог-ортопед, офтальмолог, физиотерапевт, аллерголог-иммунолог, хирург, гинеколог, оториноларинголог, невролог-пульмонолог, кардиолог, стоматолог, уролог-андролог, гастроэнтеролог и логопед. На третьем этаже расположились зал лечебной физкультуры с душевыми и раздевалками и массажный кабинет, рассчитанный на три кушетки.

Медицинское учреждение создано с учетом комфортного передвижения маломобильных групп населения: в каждом блоке предусмотрены лифты, специальные санузлы, широкие коридоры и дверные проемы. Входы в здание расположились в уровень с землей, а тротуары оборудовали низкими бордюрами, чтобы можно было проехать посетителям на кресле-коляске. На благоустроенной и огороженной территории поликлиники разместилась парковка на 87 машино-мест, шесть из которых отведены для маломобильных групп населения.

ЖК «Пригород Лесное» находится в Ленинском городском округе Подмосковья. Проект хорошо подходит для семей с детьми: помимо новой поликлиники на 1 000 посещений в смену на территории квартала уже построено и работают пять детских садов в общей сложности на 1 800 мест и две школы суммарно для 2 200 учеников. Сейчас ведется строительство еще двух школ, каждая для 1 100 учащихся и детского сада для 250 воспитанников.

В Подмосковье застройщики возводят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со вей необходимой инфраструктурой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.