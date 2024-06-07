Поликлинику для взрослых и детей достроят в Люберцах осенью 2025 года

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства поликлиники на 500 посещений в смену в поселке Октябрьский городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба ведомства.

Объект возводят по нацпроекту «Здравоохранение». Строить пятиэтажное здание площадью более 11 тыс. квадратных метров начали в феврале 2024 года, а завершить планируют осенью 2025 года. На сегодняшний день инспекторы Главгосстройнадзора фиксируют 15% готовности: на объекте выполняются работы по устройству несущих монолитных железобетонных конструкций надземной части здания.

Многопрофильная поликлиника предназначена для обслуживания как взрослого, так и детского населения — на 350 и 150 посещений в смену соответственно.

Здесь откроют отделения гастроэнтерологии, кардиологии, колопроктологии, неврологии, оторингологии, офтальмотологии, рентгенологии. Кроме того, появятся отделения взрослой и детской стоматологии, неотложной помощи. Также в поликлинике откроют дневные стационары для взрослых на 18 терапевтических коек и для детей — на 6 педиатрических коек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.