Поликлинику для 18 тыс человек достроят в Лосино-Петровском до конца 2024 года

Площадь здания составит более 6 тыс. квадратных метров. Строить четырехэтажный поликлинический корпус начали в мае 2023 года. Сегодня строительная готовность объекта превышает 60%. На площадке задействовано 130 рабочих и 5 единиц техники. Завершить работы, согласно проекту, должны уже в 4 квартале 2024 года.

Сегодня в городском округе есть дефицит в 452 посещения поликлиники в смену. Строительство нового здания позволит в значительной степени снизить эту цифру, а кроме того, реализовать инновационные методы диагностики и лечения населения.

Ожидается, что к поликлинике будут прикреплены 18 028 человек, в том числе 3065 детей. Оказание медицинской помощи рассчитывается на 320 посещений в смену, из них: 270 для взрослого населения; 50 — для детского населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.